CdS – Calciomercato Juve Thuram subito ma è un caso Idea Kiwior

Si accorciano i tempi per vedere il secondo acquisto dell'estate bianconera a Torino: Khéphren infatti non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi che inizieranno il 26 luglio. Il centrocampista era in ritiro con la Nazionale francese Under 23 che sta preparando l'edizione "di casa" dei Giochi ma ieri è arrivato l'annuncio del Commissario tecnico, Thierry Henry, che ha ufficializzato che il ragazzo non sarà presente. Motivo? «Il suo nuovo club si è opposto». Laavrebbe detto no, insomma, anche se dalla Continassa si precisa che non essendo un giocatore di proprietà non ci sarebbe alcun diritto di veto possibile. Resta in ogniuna notizia forte in sé perchéjunior è uno dei punti di forza della selezione transalpina che naturalmente punta all'oro nell'Olimpiade parigina.