Cambiano i colori per la raccolta differenziata

(Di giovedì 4 luglio 2024) A Castel di Lama nuoviper la. Imballaggi in plastica: nel contenitore giallo, non più blu. Il portavoce del sindaco, Luca Cristofori, annuncia che da domani,le regole di conferimento: "Da questo venerdì 5 luglio – dichiara Cristofori – cambia il conferimento dellaa Castel di Lama. Nei giorni scorsi è cominciata la distribuzione dei nuovi kit di sacchetti e Picenambiente si è adegua alle normative europee, quindi da domani si invertiranno idei sacchetti: si dovrà inserire la carta nel sacchetto blu e la plastica-lattine nel sacchetto giallo. Chi ancora non ha ricevuto i nuovi sacchetti potrà continuare ad utilizzare i vecchi, l’importante è che contengano il giusto rifiuto".