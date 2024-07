Calciomercato Pisa fari accesi su Buso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’addio a mister Alberto Aquilani è l’inizio, ufficiale, di un nuovo percorso tecnico che dovrà consolidare, ancora di più, la compaginena all’interno del campionato di Serie B. In questa stagione appena archiviata è sfuggita, forse sul più bello, la possibilità concreta di assaltare le posizioni utili per affrontare almeno il primo turno dei playoff promozione per l’accesso in Serie A, ma contestualmente è stata tenuta discretamente lontana anche la zona inerente ai playout. Una cadetteria, insomma, vissuta su evidenti montagne russe che non hanno mai regalato una vera e propria continuità ai nerazzurri. Nel tentativo di vivere una stagione ancor più positiva, ildeltenterà di elevare la qualità della propria rosa: uno dei primi nomi sul taccuini dei toscani è Nicolò, trequartista e attaccante esterno del Lecco retrocesso in Serie C.