Calcio | Calendario Serie A 2024 25 | ecco le prime giornate

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nella giornata di oggi è andata in scena la cerimonia che ha ufficializzato ildella/25. Un tassello fondamentale che ha dato il via libera, quindi, alla nuova annata del massimonostrano che vedrà tutte le società impegnate cercare di detronizzare l’Inter che nella passata stagione ha alzato, facilmente, lo scudetto risultando essere la formazione italiana più forte. Sarà un torneo importante con Juventus, Milan e Napoli pronte a rivaleggiare con i nuovi campioni d’Italia per la prossima vittoria del tricolore. Atalanta, Roma, Lazio e Bologna lotteranno, invece, per aggrapparsi al treno Champions League. Interessante, ovviamente, la corsa per le altre due coppe europee e per la zona salvezza. Frosinone, Sassuolo e Salernitana hanno salutato la manifestazione, retrocedendo inB, in favore di Parma, Como e Venezia che sono riuscite a mettere a referto il salto, importante, di categoria: questo tris di squadre dovrà costruire delle rose importanti per cercare di combattere contro le colleghe di A che partiranno con il medesimo obiettivo stagionale.