Al Go Valley si ride per solidarietà

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 – Una giornata di show e spettacoli interamente dedicata alla beneficenza con artisti nazionali supportati dai migliori cabarettisti e showman locali si esibiranno Venerdi 12 Luglio dalle ore 21:00 sul Palco del Palagio Fiorentino di Stia per una serata il cui ricavato sarà destinato in beneficenza a due associazioni: TuttixTutti e Fondazione Alice Onlus che si occupano di persone con disabilità. Grazie anche al supporto del Comune di Pratovecchio Stia, alla presidenza Regione Toscana ed all’ente Parco nazionale foreste Casentinesi Monte Falterona, prende vita la prima edizione di GoCharity Event, un evento che rimarrà nel cuore dei casentinesi. Con un biglietto popolare di 10 euro ci si potrà ritrovare are tutti insieme per una grande causa: aiutare associazioni che fanno concretamente del bene a tanti bambini e bambine del territorio aiutandoli nei loro difficili percorso di inclusione e di vita.