A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 4 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024), giovedì 4, si corre la sesta tappa delde. Saranno 163 i chilometri dalla partenza di Mâcon all’arrivo di Dijon, per la seconda giornata consecutiva in cui i velocisti dovrebbero fare la voce grossa e giocarsi il successo sotto lo striscione del traguardo. Ieri c’è stata la storica vittoria n.35 di Mark Cavendish,nuova battaglia ad altissima tensione. Sono appena mille i metri di dislivello in, per una tappa quasi completamente pianeggiante, con un solo GPM da affrontare. Sarà uno strappo di quarta categoria che verrà passato quasi subito dopo la partenza, si tratta del Col du Bois Clair (1.6 km al 6%). Si passerà attraverso il traguardo volante di Cormatin e si attraverserà la regione di Saone-et-Loire Cote d’Or continuando la scalata verso nord della Francia.