Tappi attaccati sulle bottiglie da oggi scatta l’obbligo

Tempo di lettura: 2 minuti che non si staccano dalle bottiglie: in Italia, e in Europa, ce ne saranno sempre di più. Da oggi, mercoledì 3 luglio, è vietato in tutto il territorio europeo di vendere contenitori per le bevande di plastica con il tappo progettato per rimanere ben saldo al contenitore per un lembo, il cosiddetto 'tappo solidale' così chiamato perché ne previene la dispersione nell'ambiente e dovrebbe invogliare i consumatori a riciclarlo insieme alla bottiglia una volta finito di usare entrambi. La misura è parte della direttiva sulla plastica monouso (Sup) del 2019, con cui Bruxelles – tra le polemiche in Italia – ha vietato già dal 2021 la vendita di prodotti in plastica monouso, dai piatti alle posate, passando dalle cannucce ai cotton fioc.