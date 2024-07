Scherma preparazione alle Olimpiadi | spadisti a Bardonecchia sciabolatori ad Ayas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il team azzurro disi preparadi Parigi 2024, con l’intenzione e la possibilità di far bene e conquistare delle medaglie. La Nazionale di spada si riunirà adal 9 al 13 luglio, con il commissario tecnico Daria Chiadò a sostenere le spadiste e glipresenti al Villaggio Olimpico. Ben 26 atleti si ritroveranno nella località piemontese, 13 uomini e 13 donne; per il femminile, ecco le partecipanti: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulio Rizzi e Mara Navarria, Federica Isola, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Gaia Caforio, Alice Clerici, Anita Corradino, Carola Maccagno, Roberta Marzani ed Eleonora Orso. Per quanto riguarda il maschile, sineranno ai seguenti: Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Filippo Armaleo, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Fabio Mastromarino, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Jacopo Rizzi.