Roma muore sul lavoro un dipendente Atac I sindacati proclamano lo sciopero contro il comune

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tragedia al depositodi Tor Vergata a. Un impiegato è precipitato in una fossa di una delle officine per la manutenzione dei bus e ha sbattuto la testa. In condizioni gravissime il lavoratore, un 51enne italiano, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove le sue condizioni sarebbero irreversibili. Cerebralmente compromesso non ne è stata ancora dichiarato il decesso, ma per lui non ci sarebbe nulla da fare. Dubbi sulla dinamica dell’incidente L’incidente sul luogo diè avvenuto stamattina alla rimessa di via di Tor Vergata 193. L’impiegato, un amministrativo che non aveva l’autorizzazione a stare in officina, è precipitato all’interno di un ponte a fossa (alto 1,60 e largo circa un metro) utilizzato per la manutenzione degli autobus del deposito diest battendo il capo e perdendo conoscenza.