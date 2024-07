Richiamato spumante Brut per eccesso di piombo | i lotti interessati e i gravi rischi per l’uomo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il ministero della Salute italiano hadal mercato unoper riscontratoo microbiologico causato da eccessivi livelli dial suo interno (oltre il limite consentito). Così come si legge sul sito ministeriale, si tratta di uno specifico lotto del2017er Jahrgangssekt (annata 2017) millesimato prodotto da Sigmar Stocker che, se assunto, potrebbe rappresentare un “o grave per la salute dei consumatori”., iNell’avviso di richiamo pubblicato in data 2 luglio 2024, il ministero della Salute ha specificato che lointeressato è prodotto dall’azienda Stocker nello stabilimento di Terlano, in provincia di Bolzano, situato in vicolo della Chiesa 62 (marchio di identificazione BZ-2673).