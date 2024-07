Morto sotto al trattore a Pietrasanta domani i funerali di Federico Nappi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024)(Lucca), 3 luglio 2024 Una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici pubblici per idi, l’operaio di 32 annilunedì in un tragico incidente sul lavoro a. L’ultimo saluto sarà alle 15 di, giovedì 4 luglio, nel Duomo di San Martino.ha perso la vita in via della Rocca: il suoè finito fuori strada e si è ribaltato. Come già annunciato, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha firmato il decreto che proclama il lutto cittadino per l'intera giornata di, con esposizione a mezz'asta delle insegne istituzionali nel palazzo comunale, nelle sedi municipali distaccate e, dove possibile, in tutti gli edifici pubblici. Nello stesso atto si prevede anche la partecipazione dell'ente in forma ufficiale alla funzione funebre, attraverso la presenza del gonfalone e di un agente in alta uniforme.