Morte di Satnam | il racconto di quel giorno della moglie Suni che incastra Lovato

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una tragedia che possiamo solo immaginarela che ha colpito Soni, la vedova diSingh, in Italia col marito, e solo con lui, per lavorare, e che improvvisamente si è ritrovata da sola, senza riferimenti e dopo aver assistito alla barbaradel marito Da sabato scorso vive in una località protetta nella provincia di Viterbo, assistita dalla sorella Raman Deep e da un’organizzazione delle Nazioni Unite. Ildi una Vita in Italia Dalle carte dell’inchiesta emerge ildonna, che rivivetragico 17 Giugno. Soni racconta: “Sono sposata conda tre anni e mezzo. Abbiamo vissuto prima a Napoli, dove lavoravamo in un’azienda di allevamento di bufali, poi a Cisterna di Latina, impiegati in un’azienda agricola nella zona di Borgo Santa Maria”.