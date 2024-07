Meteo Italia | Addio alle Piogge Torna il Caldo Africano sulla Penisola

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma - Dopo le ultime 24 ore di maltempo caratterizzate da forti temporali da nord a sud, l'alta pressione farà il suo ritornoa partire da giovedì. L'anticiclone delle Azzorre porterà condizioni più stabili e un clima soleggiato con temperature gradevoli e senza afa. Tuttavia, nel fine settimana un nuovo disturbo metterà in moto un parziale aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi, con possibilità di temporali in queste zone tra sabato pomeriggio e domenica mattina. Previsioni del Tempo per Giovedì 4 Luglio Nord: Predominanza di sole su gran parte delle regioni. Nel pomeriggio si prevede un graduale aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con qualche fenomeno isolato. Temperature in aumento, massime comprese tra 24 e 29 gradi.