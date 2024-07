L’Isola dei Famosi Elenoire Casalegno nuova conduttrice | si candida al posto di Luxuria

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Quale sarà il futuro dedei? Nonostante i giudizi positivi di Pier Silvio Berlusconi in merito all’operato di Vladimir, i numeri dell’ultima edizione andata in onda sono stati tutt’altro che soddisfacenti. Così come avvenuto con il Grande Fratello, non si ha avuto una data precisa, con largo anticipo, per la conclusione. Tutto è stato dettato dagli ascolti e, proprio come con Alfonso Signorini, anche in questo caso si è deciso di concludere in anticipo. In questa confusa fase post Ilary Blasi, l’unica notizia positiva è quella dell’ottimo impatto avuto da. In tanti la vorrebbero alla conduzione e lei non si tira indietro., l’esperienza da inviata Non è stata affatto un’esperienza semplice per, tanto sotto l’aspetto fisico quanto sotto quello mentale.