L’ex Ilva falsificava i dati per ottenere più quote di emissione di Co2 gratuite Inchiesta per truffa ai danni dello Stato dieci indagati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Acciaierie d’Italia, durante la gestione guidata da Lucia Morselli,sulle emissioni di Co2. È l’accusa della procura di Taranto, che indaga per il reato diin dannotra amministratori, procuratori, dipendenti e collaboratori pro tempore del gruppo partecipato da Am InvestCo Italy e Invitalia e ha disposto perquisizioni nei loro confronti. Dallo scorso febbraio il gruppo è tornato in amministrazione straordinaria. Le perquisizioni sono in corso nelle province di Taranto, Bari, Milano, Monza-Brianza e Modena sulla base di un decreto di perquisizione personale e locale. L’indagine riguarda il funzionamento del sistema europeo di scambio didi(Eu Ets), istituito dalla Direttiva 2003/87/CE: è il principale strumento adottato dall’Unione Europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori in base al protocollo di Kyoto.