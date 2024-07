Ita Airways entra nella famiglia Lufthansa | arriva l’ok della Commissione europea

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Laha dato il via libera alla proposta di acquisizione del controllo congiunto di Ita(la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia) da parte di Deutsche, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (MEF). L'approvazione è subordinata alla piena attuazione dei rimedi offerti dae dal MEF in risposta ai rilievi sollevati durante l'indagine approfondita condotta dall'Antitrust comunitario. Questa decisione segna la conclusione di una lunga trattativa tra le parti coinvolte e l'Unione.Rilievi e rimedi offertiLaaveva espresso preoccupazioni riguardo alla riduzioneconcorrenza su diversi voli che collegano l'Italia con l'Europa cle, oltre che sulle rotte più lunghe verso Stati Uniti e Canada, a causa delle joint-venture dicon United Airlines e Air Canada.