In Italia facciamo come c***o ci pare Milano gang di neonazisti tedeschi picchia i volontari del Muro della Gentilezza VIDEO

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Assurdo episodio di maleducazione e di violenza lunedì mattina in pieno centro a. Un gruppo diche guidavano camionLion’s Run, brand specializzato nella produzione di auto di lusso, hanno bloccato il traffico in pieno centro. Dai Tir sono scese Lamborghini, Ferrari e Porche, riprese in un servizio fotografico proprio in mezzo alla strada. Il tutto davanti ai bisognosi che erano in fila davanti al, un’iniziativa benefica dedicata soprattutto ai poveri e ai senzatetto, che vi possono trovare generi alimentari, abiti e beni di prima necessità. Invitati daiche stavano distribuendo gli aiuti a spostarsi e a permettere la ripresanormale circolazione, i cittadini– che il CorriereSera ha descritto– hanno reagito urlando “siamo inci“.