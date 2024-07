Ho saputo della lettera di Meloni a Gioventù nazionale e mi sono entusiasmato Poi la delusione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) di Alessio Andreoli Quando ho letto che il nostro premier Giorgiaha scritto unaai dirigenti del suo partito Fratelli d’Italia in merito alla vicenda emersa dall’inchiesta di Fanpage mie ho sperato in parole di assoluta condanna di quanto avvenuto. Ho incominciato a leggere senza nessun pregiudizio perché non dimentico mai che tu Giorgia sei il mio Presidente del Consiglio. Purtroppo mano a mano che scorrevo il testo il mio entusiasmo andava gradualmente ad affievolirsi fino a trasformarsi in un’amara disillusione in particolare leggendo le parole trasparenza, coerenza e posizione cristallina perché non mi limito a valutare il fatto fine a se stesso ma cerco di valutarlo in un quadro/contesto generale in cui si colloca il partito, proprio come fai tu Giorgia nel tuo documento.