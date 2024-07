Grigio Summer Friends a Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Arezzo, 3 luglio 2024 –si tuffa nel gusto dell’estate 2024 con la seconda edizione di una manifestazione che ha già conquistato il cuore e il palato di tanti turisti e casentinesi:ed è dedicata agli amici del maialedel Casentino, ovvero tutti quei cultori dei prodotti culinari di altissima qualità che tre amici e soci del progettodel Casentino – Paolo Landi, Massimiliano Senesi e Manila Fiumicelli - hanno incontrato in giro per l’Italia. Nella due giorni la piazza e gli angoli del centro storico di Soci diventeranno una grandissima esposizione di prodotti culinari selezionati che le persone potranno assaggiare insieme a vini e birre tra i migliori in Italia. Accanto ai valori etici che ispirano questi produttori, dal rispetto per l’ambiente a quello per gli animali, c’è anche tanta solidarietà: parte del ricavato andrà alla Pro Loco di Soci e all’associazione AIDO.