Frank Chamizo si sfoga | Il sistema di lotta libera è marcissimo la Federazione mi ha detto di stare zitto

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Circa una settimana fa una lieta notizia era arrivata per laitaliana, ovvero la presenza diai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’italo-cubano ha ricevuto, infatti, la riallocazione della quota nei -74 kg dello stile libero della, inizialmente conquistata dall’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau. Tuttavia, le grandissime polemiche sull’esito dell’incontro a Baku, valevole per il pass a Cinque Cerchi contro l’azero Turan Bayramov, ancora sono particolarmente vive. Lo stessoè tornato sulla questione, come viene riportato dall’ANSA: “Lamondiale, dopo quello che è successo, mi hadi non parlare. Io l’ho gestita con Malagò che mi ha aiutato tantissimo, ma il“, le parole dell’azzurro in riferimento allo recentemente denunciato, con tanto di offerta pecuniaria per perdere il match.