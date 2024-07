Erica Mou | prosegue il tour con nuovi appuntamenti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) BARI – Continua con nuove date ilestivo diMou, tra concerti e performance teatrali in tutta Italia. Nei concerti di Casalecchio di Reno (BO) e Marcialla (FI) l’artista sarà accompagnata da Flavia Massimo al violoncello e il polistrumentista Molla, con i quali condivide da tempo il palco. Inoltre,tornerà in scena con Concita De Gregorio il 21 luglio per il reading “Un’ultima cosa”, omaggio alla bellezza, alla forza e alla luce del femminile, e il 25 luglio per il reading “Lettera a una ragazza dal futuro” Con la sua profonda capacità comunicativa, affinata attraverso anni di esperienze nel mondo della musica, del teatro, del cinema e della letteratura,Mou è una delle voci più sensibili del panorama contemporaneo. La sua arte è una fusione elegante di performance musicali, parole e arti sceniche.