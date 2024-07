Colpaccio Lasersoft arriva Saguatti | Qui voglio dare il meglio di me

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il primo colpo di mercato dellaRiccione è di quelli belli pesanti, da ricor. Si tratta di Giulia, che ha legato a doppio filo la sua carriera pallavolistica a San Giovanni in Marignano e dalla prossima stagione vestirà invece la maglia della società riccionese. Dopo un campionato stellare e la promozione in Serie B1, lacomincia alla grande e, dopo aver confermato l’allenatore Michele Piraccini, ora parte con i rinforzi per il gruppo 2024-2025. Talento ed esperienza infinita per la classe 1991, una giocatrice ormai romagnola per definizione anche se in realtà d’origine emiliana. La permanenza a San Giovanni è stata piuttosto lunga, indimenticabile, e non ha toccato quota dieci anni per pochissimo, fermandosi a nove un mese fa.