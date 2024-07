Clelia Ditano e la morte in ascensore la scoperta da brividi sull’impianto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È giallo dietro ladi, la ragazza di 25 anni precipitata nel vano dell’. La ragazza aveva chiamato l’dal quarto piano, ma quando le porte si sono aperte, la cabina non era salita e pernon c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta a Fasano, in provincia di Brindisi la notte del primo luglio, in una palazzina popolare di via Piave 160. I carabinieri stanno lavorando per capire quale siano le possibili cause del drammatico incidente. Leggi anche: Vincenzo caduto nel pozzo, come è morto: l’esito dell’autopsia Leggi anche: Incidente stradale choc: l’auto sbanda e viene infilzata dal guardrail LainQuando i genitori, all’alba, le hanno telefonato per capire come mai non fosse tornata a casa, hanno sentito la suoneria del cellulare provenire dalla tromba dell’e così hanno scoperto il corpo.