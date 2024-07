Bellingham e Ronaldo il fuoriclasse è e deve essere arrogante Sennò non è fuoriclasse Times

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilanalizza i talenti die le loro ultime partite con le nazionali. Senon avesse egoisticamente pensato di potersi caricare l’Inghilterra sulle spalle, probabilmente avrebbe vinto la Slovacchia. Lo stesso ragionamento che probabilmente ha fatto, che sembrava cercare disperatamente il gol contro la Slovenia. I due sono più “di un ingranaggio” all’interno della squadra. Ilscrive: Judeprobabilmente non si vede come un ingranaggio di una ruota. Non è destinato a esserlo. Gli ingranaggi delle ruote non segnano su calcio d’angolo in rovesciata al quinto minuto del tempo supplementare. Gli ingranaggi delle ruote non provano mai queste cose. Sesi considerasse un ingranaggio, l’Inghilterra sarebbe fuori dal Campionato Europeo.