Astana Putin giunto per il vertice Sco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 10.16 Il presidente russoad, in Kazakistan, per ildell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco).è accompagnato da una nutrita delegazione. Con lui,tra gli altri, il ministro degli Esteri Lavrov, il consigliere Ushakov, il portavoce Peskov, i vice primi ministri Novak e Overchuk. Previsti diversi bilaterali. Tra questi gli incontri con il presidente cinese Xi Jinping e con quello turco Erdogan. Domani l'incontro con il presidente iraniano ad interim, Mokhber.