Ancora pioggia e temporali ma da domani torna il sereno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AGI - Sull'Europa l'asse della saccatura depressionaria si sposta verso i Balcani portando correnti più fresche dai quadranti nord-occidentali sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo instabili. Nelle prossime orepiogge esparsi al Nord ma anche sulle zone interne del Centro-Sud. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che prevedono comunque per i prossimi giorni un generale miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo. Almeno fino al weekend avremo maggiore stabilità con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nel primo fine settimana di luglio si prevede un nuovo aumento dell'instabilità al Nord con correnti umide in quota che porterebbero alla formazione di acquazzoni e, soprattutto a ridosso delle Alpi.