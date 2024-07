Alluvione di Albinia assolto l’operaio della Costrade

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 – I giudiciCorte di appello di Firenze hanno in parte riformato la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Grosseto per il crollo del ponte di Sant'Andrea a Marsiliana (Grosseto) in cui, la sera del 12 novembre del 2012, giorno dell'di, morirono tre dipendenti dell'Enel che stavano rientrando da una trasferta a Roma. I giudici hannoGian Paolo Conti, 52 anni, operaio, società che aveva in appalto la manutenzione e la segnaletica delle strade provinciali, e hanno ridotto la pena inflitta a Umberto Tozzini, 72 anni, ex funzionario del settore viabilitàProvincia: da due anni a un anno e mezzo. I due erano entrambi imputati di omicidio colposo. Sono state inoltre confermate dalla corte d'appello, come riportato oggi dai quotidiani, le assoluzioni di Massimo Luschi e Renzo Ricciardi, all'epoca dirigentiProvincia di Grosseto, entrambi imputati di omicidio colposo e anche di disastro colposo.