Sequestro da 839 milioni al colosso americano Gxo Logistics per frode fiscale | l’operazione della Finanza di Lodi

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel corso di una grossa operazione, la guardia didiha sequestrato preventivamente 83,9di euro alla Gxo, unmultinazionale statunitenselogistica. L’ipotesi di reato èattraverso la somministrazione illecita di manodopera. Secondo gli inquirenti, l’azienda avrebbe costruito un’articolataemesso fatture per operazioni inesistenti a frontestipula di fittizi contratti d’appalto invece di contratti di somministrazione di manodopera, in violazionenormativa di settore. Dalle indagini, coordinate dalla procura milanese ed eseguite dal nucleo di polizia economico finanziaria di, con la collaborazione del settore contrasto illeciti dell’Agenzia delle entrate, risultano emesse e utilizzate poi dalla società beneficiaria fatture false per un imponibile complessivo di oltre 382,6di euro.