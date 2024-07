Selezione naturale | la consigliera comunale del commento sui morti a La Mecca si dimette

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) “”. Così aveva commentato su Facebook la morte di centinaia di pellegrini, a causa del forte caldo, a Laper la Festa del Sacrificio. E la bufera che ha investito Silvia Marcon ladi Conegliano, in provincia di Treviso, l’ha costretta alle dimissioni. Dieci giorni dopo l’insediamento nel gruppo consiliare di Forza Conegliano, che sostiene il sindaco Fabio Chiesa, la decisione di fare un passo indietro. “I social sono un importante strumento di comunicazione ma possono anche rivelarsi letali nella possibilità di strumentalizzazione e non sono ammessi errori, salvo poi pagarne le conseguenze. È quello che è successo a Silvia Marcon, da poco entrata in consigliotra le file del nostro gruppo, che a seguito di un improvvidoall’interno di un post privato, per onestà intellettuale ha riconosciuto immediatamente la gravità di quanto con leggerezza annotato ed ha deciso dirsi volontariamente dall’incarico, pur a pochi giorni dal suo subentro, nella ferma volontà di non voler creare difficoltà al gruppo di fronte a un desiderio di strumentalizzazione”, si legge nella nota del capogruppo di Forza Conegliano, Christian Dal Bo’, diffusa dall’Ansa.