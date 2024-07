Romania-Olanda non c’è storia I due dell’Inter ai quarti di finale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) L’vince con il risultato di 3-0 contro ladominando e sprecando numerose occasioni da gol. Denzel Dumfries e Stefan de Vrij regolarmente in campo per 90 minuti. QUALIFICATI –finisce con il risultato di 0-3 e sancisce la qualificazione aididegli Europei di due giocatori: Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Il difensore ha giocato ancora da titolare ed ha sfiorato in più il gol, colpendo nel primo tempo l’esterno della rete con un colpo di testa. L’esterno invece è tornato in campo dopo l’infortunio rimediato negli scorsi giorni. La panchina con l’Austria gli è stata utile per riprendere la forma. Oggi Dumfries ha rischiato a più riprese l’assist, i compagni non lo hanno aiutato certamente.