Restyling per cinque ponti sul Lambro e sul Lambretto Si partirà da via Visconti

(Di martedì 2 luglio 2024) Saranno manutenuti e irrobustiti per una maggiore sicurezza viabilistica. Pera Monza ci sarà presto un, previsto dalla variazione di bilancio appena approvata, con un investimento di ben 1milione e 445mila euro (destinati a, sottopassi e infrastrutture stradali). Iin questione passano tutti sopra ale al. Quattro di loro sono in centro città: si tratta di quelli di via(appena dopo l’incrocio con largo Mazzini), di via Aliprandi, di via Zanzi e di via Annoni. L’unico in periferia è quello di via Fermi che va verso via Monte Santo, in una zona tra quartieri San Donato e San Rocco. I lavori consisteranno in interventi di manutenzione ordinaria dovuta all’avanzare dell’età e all’usura delle strutture, non alla loro inagibilità.