Pedinata da uno sconosciuto | divieto di avvicinamento e braccialetto per un 75enne di Benevento

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri, all’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, militari della Compagnia Carabinieri dihanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di, deldialla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa, conelettronico, nei confronti di undi. In particolare, l’attività d’indagine nasce dalla denuncia sporta dalla persona offesa, giovanissima, che riferiva con preoccupazione di essere da un po’ di tempoda un uomo: l’uomo, a bordo di un’autovettura di piccola cilindrata, in diverse occasioni e anche nelle ore notturne, l’aveva seguita, sia all’uscita della propria abitazione sia lungo i percorsi per giungere al lavoro o da amici ed era convinta che fosse stato proprio quelload averle forato anche un pneumatico.