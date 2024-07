Parla Gianluca Torre | Le cose più strane viste a Casa a Prima Vista? In un appartamento vado in bagno e vedo due water uno di fronte all’altro e mi sono fatto spiegare perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)è un programma cult di RealTime. Un cast riuscitissimo formato da Mariana D’Amico, Ida di Filippo ee una proposta di case fatta con criterio, da appartamenti da sogno e a costi proibitivi ad abitazioni accessibili. Ma “ladei sogni non esiste,non ha mai tutto”. Chi lo ha detto?ospite del BSMT, il programma diGazzoli. Agente immobiliare ora diventato un volto noto, la sua vita è cambiata non poco: “diventato mediatore immobiliare nel 2019. Fino a quell’anno facevo tutt’altro, il pubblicitario. In cinque anni ho ribaltato la mia carriera. Arrivare a fare questo lavoro arrivando da altri ambiti, di comunicazione, credibilità e PR, ha un grosso vantaggio: porti un approccio diverso senza avere i tratti distintivi del mediatore, chequelli che le persone odiano”.