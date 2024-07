Paolini-Minnen in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Jasmineaffronterà Greetal secondo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Per la prima volta in carriera Jasmine vince un match sui prati londinesi e da settima testa di serie parte nettamente favorita anche in questo secondo round. Quella all’esordio contro Sorribes Tormo è stato un successo convincente, ora l’obiettivo è il terzo turno: per arrivarci bisognerà superare la belga, che al debutto si è imposta in due set sulla tennista di casa Heather Watson. TABELLONE FEMMINILE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SINGOLAREscenderanno in campo mercoledì 3 luglio come secondo match dalle ore 12:00 sul campo numero due. Latelevisiva è affia Sky Sport, che seguiràattraverso diversi canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti.