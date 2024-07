Mercato auto Italia a giugno +15% grazie agli Ecobonus Bene le elettriche soprattutto Tesla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Sostanzioso balzo in avanti per ilno dell’: asono state 160.046 le nuove immatricolazioni, pari a unrispetto alle 139.150 di2023. Sicché il primo semestre del 2024 viene archiviato con 886.386 immatricolazioni, in crescita del 5,3% rispetto alle 841.573 dello stesso periodo del 2023. Buona parte del merito va all’entrata in vigore degli ecoincentivi, a lungo attesi e attivati proprio nei primi giorni dello scorso mese. Per quanto concerne il profilo degli utilizzatori, si evidenzia un recupero in volume dei privati, che li porta al 59,5% del totale, guadagnando 5,3 punti di quota (55% nel cumulato gennaio-, +1,4%). Leimmatricolazioni – le cosiddette vetture “km 0” che i concessionari siintestano per centrare i target di vendita e poi rivendono a prezzi fortemente scontati – salgono di 5,4 punti al 13,6% di share (11,1% nei 6 mesi, +2,4%).