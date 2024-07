Mahmood chi è il fidanzato | la rivelazione di Ornella Vanoni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024)ha sempre tentato di mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata. Al netto di riferimenti all’interno dei suoi brani, non si è mai lasciato andare a confessioni troppo specifiche all’interno delle interviste concesse. Basti pensare alle sue parole nello studio di Verissimo. A Silvia Toffanin aveva spiegato d’essere in una condizione molto particolare, tra lo stare bene e malissimo. Di colpo però qualcosa è cambiato ma, purtroppo, non è stato il celebre cantante vincitore del Festival di Sanremo a esprimersi. C’è chi ha fatto outing al suo posto, anche se in maniera ingenua, c’è ovviamente da crederlo. Si tratta di. Ildiè stata ospite del podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, dal titolo 2046.