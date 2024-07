LIVE Darderi-Choinski 2-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | break e controbreak in quest’avvio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-HIJIKATA (3° MATCH DALLE 12.00) 40-30 Di poco larga la soluzione lungolinea di rovescio di. 40-15 Non passa il rovescio lungolinea del britannico. 40-0 Altra prima vincente per il classe 1996. 30-0 Largo il dritto dell’azzurro. 15-0 Buona prima per il britannico. 2-1! Colpisce male con il dritto l’azzurro in uscita dal servizio, il britannico si rimette subito in carreggiata. 15-40 Non si alza il back di, due palleper. 15-30 Carica di dritto l’azzurro, vola via il dritto in allungo del britannico. 0-30 Allarga il campo con il drittoche poi però spedisce in rete l’attacco di dritto ad uscire. 0-15 Perde il controllo del dritto l’azzurro.