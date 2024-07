Le nuove assunzioni in Rai | il deejay di Casapound e il figlio dell’amico dell’a d

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Una selezione svoltasi nel maggio scorso per la ricerca di sei programmisti multimediali in Rai ha portato ad alcune significative sorprese. Dopo il fallimento del job posting interno Viale Mazzini si è affidata ad Adecco. Che ha emesso un bando, rivolto anche ai dipendenti interni. E alla fine tra i vincitori è spuntato Ferdinando Colloca, di professione body painter e. Ma anche esponente dia Ostia e candidato alle regionali. Oltre che coinvolto in un’inchiesta sul clan Spada. La seconda assunzione è quella di Matteo Tarquini. L’amministratore delegato Roberto Sergio è stato testimone di nozze del padre Giuseppe. Questa assunzione è inquadrata a livello uno, ovvero quello dei funzionari. Sergio ha già attivato un audit interno a tutelazienda.