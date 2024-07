La Spv si ritaglia un ruolo da protagonista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Nell’anno che vedrà per la prima volta svolgersi i World Roller Games in Italia e che si chiuderà con le elezioni federali, Claudio Bicicchi, presidente della Spv Group e per decenni ai vertici dell’allora Fihp può essere soddisfatto della sua società che nell’hockey (il sodalizio ha anche una numerosa e quotata sezione di pattinaggio artistico) ha conquistato il titolo under 17 ed è tornata in serie A2. Quanto lavoro c’è dietro questi successi? "Molto. Per il titolo under 17 il tecnico lavorava da anni su quel gruppo e, dopo il secondo posto di un anno fa, lo scudetto è stato meritato e frutto del grande impegno di tutti. La promozione in A2, se vogliamo, non era neanche stata programmata per quest’anno, vista la bassa età media dei ragazzi, ma ovviamente siamo molto contenti perchè è un ulteriore attestazione del valore del gruppo".