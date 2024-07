Il gladiatore 2 Paul Mescal non vuole diventare un sex symbol | Volevo sembrare un guerriero

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 luglio 2024) La star di Normal People non ha alcuna intenzione di aumentare la popolarità grazie alle propria bellezza.ha raccontato a Vanity Fair che gli è stato offerto il ruolo da protagonista nel sequel de Ildopo aver incontrato Ridley Scott soltanto per trenta minuti. Il regista era già un grande fan dell'attore dai tempi della miniserie Normal People. Dopo il successo nello show, le porte del cinema persi sono aperte e ha potuto sfoggiare il proprio talento in diverse produzioni acclamate dalla critica come l'indie Aftersun e di recente anche Estranei di Andrew Haigh. Meglio"Abbiamo parlato per circa 20 o 30 minuti" ha ricordato l'attore in relazione all'incontro con .