D’Agostino ringrazia Martusciello | Rilancerò Forza Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con il risultato ottenuto alle elezioni europee,ha dimostrato anche in Irpinia di avere enormi potenzialità in termini di crescita e di radicamento. La nomina a commissario provinciale rappresenta per me una grande responsabilità e, allo stesso tempo, una straordinaria opportunità per contribuire attivamente all’ulteriore rafmento del nostro partito sul territorio e alla crescita delle nostre comunità.” Così in una nota l’on. Angelo Antonio, neo commissario provinciale diAvellino, che aggiunge: “Sono particolarmente grato all’onorevole europarlamentare Fulvionon solo per la passione e la dedizione con le quali si spende per far crescere il nostro partito in Campania, ma anche per aver riposto fiducia in me e in quel gruppo dirigente che fin qui mi ha affiancato nel mio impegno politico.