Cinque consigli per prevenire ed affrontare la dissenteria oltre ai farmaci

(Di martedì 2 luglio 2024) Diciamolo. Mal di pancia, gonfiore addominale, sensazione di aria che gonfia la pancia, crampi e poi.. poi scariche. Per chi si trova adle classiche gastroenteriti di stagione o magari ha consumato cibi e bevande non perfettamente preparati e conservati, il rischio di forme diarroiche più o meno intense è sicuramente dietro l’angolo. Ovviamente, quando il quadro si mantiene per qualche giorno è il medico ad indicare cosa fare. Ed è altrettanto evidente che esistono(di cui non bisogna abusare) che possono contribuire a frenare le scariche, con effetto sintomatico. Iper capire come bloccare la diarrea In tutto ciò però, sia prima, per ridurre i rischi, che dopo, per controllare meglio i movimenti dell’intestino, qualche semplice regola ci può aiutare.