Calciomercato Juve Stabia occhi sul portiere del domani

(Di martedì 2 luglio 2024) Una promozione in Serie B ottenuta al termine di un campionato magistralmente condotte dalle Vespe che hanno stravinto, con forza e tecnica, il Girone C della Serie C mettendo in fila realtà che nel pronostico iniziale sembrava avanti alla formazione allenata da Guido Pagliuca. Una grande soddisfazione, certamente, per i gialloblù che stanno cominciando a programmare, molto attentamente, le mosse in vista dell’imminente apertura ufficiale del periodo estivo dedicato alle contrattazioni. Ildellaavrebbe individuato, recentemente, il perfetto tassello per blindare la porta nella prossima stagione: il numero uno prescelto, però, interessa fortemente anche alla Sampdoria, avversaria ostica da dover battere per nome e blasone.