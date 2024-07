Buchanan primi aggiornamenti sull’infortunio Informata l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024)è statadalla Federazione di calcio del Canada circa le condizioni di Tajon. Il calciatore si è fatto male, questi sono isulla situazione piuttosto grave. INFORTUNIO – Tajonè in un ospedale di Dallas dove è stato sottoposto ad una risonanza magnetica. Il calciatore delha subito un infortunio durante l’allenamento del suo Canada, che sarà impegnato ai quarti di finale di Copa America. I colleghi di TNT Sports hanno dato le prime notizie relative alle condizioni dell’esterno. Il giocatore ha subito un contrasto di gioco ed ha dovuto abbandonare il campo in anticipo rispetto alla fine degli allenamenti. I suoi compagni lo hanno seguito, l’atmosfera non era delle migliori. Dagli ultimiche arrivano vigila ancora parziale incertezza.