Baseball dopo il 2-1 su San Marino la sfida con Macerata UnipolSai la volata per restare ai vertici

(Di martedì 2 luglio 2024) Forse il finale di stagione è stato scritto da un provetto giallista. A un turno dal termine della regular season,Bologna, Parma e Sanhanno lo stesso record: 18 vittorie e 9 sconfitte. Di più: si dovesse arrivare a una situazione di parità, tra le varie squadre, in diverse occasioni si dovrebbe ricorrere a quello che si chiama Tqb, team quality balance. L’è 3-3 (3 vittorie e altrettante sconfitte) sia con Sansia con Parma. San, invece, è 3-0 su Parma, ma nel prossimo weekend ci sarà il confronto tra Titani e Ducali. Per la Fortitudo, invece, ci saràal Gianni Falchi. E mai come in questa occasione, la squadra di Daniele Frignani sarà padrona del proprio destino. Con tre successi, la Fortitudo sarà quantomeno seconda.