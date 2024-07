Apre in Francia FAMM | il primo museo per sole artiste donne

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 2 luglio 2024) Life&People.it L’emancipazione femminile esposta in unfrancese, per la prima volta nell’Europa continentale, dedicato esclusivamente alle creazioni di. Stiamo parlando del, acronimo di Femmess Du Musée De Mougins, un rivoluzionaria esposizione al centro del graziosissimo borgo di Mougins. La mostra, patrocinata dal suo facoltosissimo fondatore, il collezionista mecenate Christian Levett, ospiterà le opere didel calibro di Joan Mitchell, Jenny Saville, Cecily Brown, Blanche Monet e Leonora Carrington, solo per citarne alcune. Che si presentino sottoforma di fotografia, dipinto oppure scultura, ogni opera è ben accetta: purché sia al 100% donna, ça va sans dire. Lo spazio riservato alle opere femminili è da sempre marginale in tutti i musei del mondo.