Un miagolio disperato dal cespuglio gatto in tangenziale salvo in extremis

(Di lunedì 1 luglio 2024) Come unin, anzi no. È una storia a lieto fine per questo gattino di pochi mesi che, abbandonato nei cespugli a ridosso dellaovest, ha richiamato con il suouna sentinella del Parco sud che transitava nella zona. L’uomo ha attivato i volontari dell’associazione Crazy Cats che con tempestività e determinazione sono riusciti a salvare il gattino nascosto nei rovi a ridosso del guard-rail. "Abbandonare un animale è un gesto di grande inciviltà e un reato penale - spiega il vice presidente Raffaella Mainardi (nella foto) -. Nel nostro gattile abbiamo 40 gatti salvati dalla strada. Questi sono i mesi peggiori perché l’abbandono cresce notevolmente". Il piccolo peloso, che ora cerca una famiglia, è stato salvato grazie alla sensibilità di Antonio Bruson, sentinella del Parco sud e della volontaria Antonietta che non ha esitato a farsi strada negli arbusti per salvare per il gattino.