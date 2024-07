Tutti in campo per Fabrizio Gagliardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) È sempre vivo il ricordo di, giovane di Pioraco strappato alla vita a soli 36 anni nel 2021, da un tragico incidente stradale a pochi chilometri da casa.era un grande amante del calcio, e inoltre preparatore dei portieri del Matelica Calcio, dunque non c’è miglior modo per ricordarlo che giocando a calcetto. Per questo ieri si è tenuto il 4° Torneo di Calcetto - Memorialnella Cittadella dello sport in località Piè di Gualdo. Dopo la commemorazione con il sindaco Matteo Cicconi U(nella foto), alle 15 il via agli incontri. La finale è stata giocata in seguito alla partita della nazionale. Al termine del torneo, un trofeo è stato riservato al "miglior portiere", e dei premi insieme con il buono gelato sono stati dati ai bambini che hanno partecipato alla partita junior.