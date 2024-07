Treni a rischio nel prossimo fine settimana Indetto uno sciopero di 24 ore tra sabato e domenica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato unonazionale del personale delle Ferrovie dello Stato. Lo stop è in programma dalle ore 21 di6 luglio, alle ore 21 di7 luglio. Lo rende noto Fs. Chiediamo al Garante degli scioperi di verificare se sia stata rispettata la legge” sia “rispetto all’obbligo di preavviso di 10 giorni previsto sia rispetto alla procedura da seguire”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, in una nota. I consumatori, secondo Dona, “non possono essere avvisati di unoall’ultimo momento, specie in un periodo di ferie come questo, con un’astensione proprio nel week-end”. “A poco serve se chi proclama loavvisa l’impresa che eroga il servizio se poi non si informano anche i clienti con analoga tempistica” conclude.