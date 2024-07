Roma furto in casa di Caterina Balivo | rubati gioielli e borse per migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una brutta sorpresa quella che ha atteso la conduttrice tvdi rientro ada Barcellona, in Spagna. La 44enne ha infatti trovato la sua abitazione, un appartamento al quarto piano nel quartiere Parioli di, svaligiata. Secondo le prime informazioni, i ladri si sono introdotti inarrampicandosi fino al suo balcone e forzando la porta finestra. Una volta dentro, hanno bloccato la porta d’ingresso per agire indisturbati. Il bottino sarebbe di alcune centinaia didi– secondo il Corriere della Sera, circa 300mila– tra, orologi di lusso tra cui Rolex,firmate. È stata la stessa conduttrice Rai, di ritorno dalle vacanze, a presentarsi nel commissariato di Villa Glori per denunciare ilnell’abitazione in cui vive con il compagno, il manager e scrittore Guido Maria Brera, e i due figli.